500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 500.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 18.542 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 518.542 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 18.148 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 518.148 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 18.148 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 518.148 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.753 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.753 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.753 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.753 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.753 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.753 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.753 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.753 TL
8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.556 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.556 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.359 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.359 TL
10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 17.162 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 517.162 TL
11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.964 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 516.964 TL
12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.964 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 516.964 TL
13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.767 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 516.767 TL
14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.570 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 516.570 TL
15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.373 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 516.373 TL
16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 16.175 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 516.175 TL
17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.781 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 515.781 TL
18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 15.584 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 515.584 TL
19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.992 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 514.992 TL
20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 14.597 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 514.597 TL
21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 14.400 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 514.400 TL
22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 14.203 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 514.203 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir.
Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.