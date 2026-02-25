500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları
500 bin TL’si olan yatırımcı 32 günde ne kazanıyor? İşte 500 bin TL’nin 32 günlük banka banka kazanç tablosu…
Bankacılık sektöründe mevduat kapma yarışı hız kesmeden devam ediyor. Özellikle dijital bankacılık kanalları ve "hoş geldin" kampanyalarıyla faiz oranları %44 seviyelerine kadar tırmandı.
İşte 500.000 TL’nin 32 günlük vadede banka banka net getirisi:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Net Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Net Getiri: 13.533,63 TL
Vade Sonu Tutar: 513.533,63 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 15.414,67 TL
Vade Sonu Tutar: 515.414,67 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 13.538,13 TL
Vade Sonu Tutar: 513.538,13 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Net Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,25
Aylık Net Getiri: 14.194,52 TL
Vade Sonu Tutar: 514.194,52 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,23
Aylık Net Getiri: 14.187,29 TL
Vade Sonu Tutar: 514.187,29 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Net Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL