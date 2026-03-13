500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şaşırttı! Bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?
Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi, yatırımcıların kısa vadeli kazanç fırsatlarına yönelmesine neden oldu. Peki 500 bin TL’si olan bir yatırımcı parasını 32 gün vadeli mevduata yatırırsa ne kadar kazanıyor?
Yatırımlarını güvenli limanlarda değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olan vadeli mevduat hesapları, sunduğu yüksek getiri fırsatlarıyla yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Elinde nakit birikimi olan ve "Param enflasyona karşı erimesin, uyurken bile kazandırsın" diyenler için bankaların güncel faiz oranları büyük önem taşıyor.
Peki, yarım milyon liranızı (500.000 TL) 32 günlük vadeyle bankaya yatırdığınızda ay sonunda elinize net ne kadar geçer?
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 13.533,63 TL
Vade Sonu Tutar: 513.533,63 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.414,67 TL
Vade Sonu Tutar: 515.414,67 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 13.401,07 TL
Vade Sonu Tutar: 513.401,07 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 13.538,13 TL
Vade Sonu Tutar: 513.538,13 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 14.736,99 TL
Vade Sonu Tutar: 514.736,99 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 14.736,99 TL
Vade Sonu Tutar: 514.736,99 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 14.375,34 TL
Vade Sonu Tutar: 514.375,34 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,16
Aylık Getiri: 14.161,97 TL
Vade Sonu Tutar: 514.161,97 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 12.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 512.657,53 TL