500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden yatırımcıların gündemine girdi. 500 bin TL’sini 6 ay vadeyle değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazanç rakamları belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve vade sonu getirileri…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa adımları sonrası mevduat faizlerinde hareketlilik sürüyor.
Vadeli mevduatta parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor.
500 bin TL’nin 181 gün vadede sağlayacağı net kazanç da yeniden hesaplandı.
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 42
Net kazanç: 96 bin 783 TL
Vade sonu bakiye: 596 bin 783 TL
Akbank, güncel oranlarla birlikte 500 bin TL için en yüksek getirilerden birini sunan bankalar arasında yer aldı.
DenizBank
Faiz oranı: Yüzde 40
Net kazanç: 91 bin 778 TL
Vade sonu bakiye: 591 bin 778 TL
DenizBank’ın 6 aylık vadede sunduğu net kazanç 91 bin TL seviyesini geçti.
QNB
Faiz oranı: Yüzde 36,75
Net kazanç: 73 bin 686 TL
Vade sonu bakiye: 573 bin 686 TL
QNB’nin güncel mevduat oranıyla birlikte 500 bin TL’nin getirisi 73 bin TL’yi aştı.
TEB
Faiz oranı: Yüzde 37
Net kazanç: 75 bin 914 TL
Vade sonu bakiye: 575 bin 914 TL
TEB’in sunduğu oranlarda yatırımcının 6 aylık net getirisi yaklaşık 76 bin TL oldu.
ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 45
Net kazanç: 85 bin 583 TL
Vade sonu bakiye: 585 bin 583 TL
ON Plus, yüzde 45 faiz oranıyla dikkat çekse de açıklanan net kazanç 85 bin TL seviyesinde gerçekleşti.
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 43,5
Net kazanç: 88 bin 497 TL
Vade sonu bakiye: 588 bin 497 TL
Yapı Kredi’nin güncel faiz oranıyla birlikte yatırımcının toplam bakiyesi 588 bin TL seviyesine ulaşıyor.
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 38
Net kazanç: 75 bin 529 TL
Vade sonu bakiye: 575 bin 529 TL
Fibabanka’nın sunduğu oranlarda 500 bin TL’nin net getirisi 75 bin TL’yi geçti.
Ziraat Katılım
Kar payı oranı: Yüzde 36
Net kazanç: 65 bin 573 TL
Vade sonu bakiye: 565 bin 573 TL
Katılım bankacılığı tarafında ise Ziraat Katılım’ın sunduğu kar payı oranıyla 6 aylık net kazanç 65 bin TL seviyesinde hesaplandı.
Kaynak: HaberGlobal