500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden yatırımcıların gündemine girdi. 500 bin TL’sini 6 ay vadeyle değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazanç rakamları belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve vade sonu getirileri…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa adımları sonrası mevduat faizlerinde hareketlilik sürüyor.

Vadeli mevduatta parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor.

500 bin TL’nin 181 gün vadede sağlayacağı net kazanç da yeniden hesaplandı.

1 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 42
Net kazanç: 96 bin 783 TL
Vade sonu bakiye: 596 bin 783 TL

Akbank, güncel oranlarla birlikte 500 bin TL için en yüksek getirilerden birini sunan bankalar arasında yer aldı.

2 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

DenizBank

Faiz oranı: Yüzde 40
Net kazanç: 91 bin 778 TL
Vade sonu bakiye: 591 bin 778 TL

DenizBank’ın 6 aylık vadede sunduğu net kazanç 91 bin TL seviyesini geçti.

3 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

QNB

Faiz oranı: Yüzde 36,75
Net kazanç: 73 bin 686 TL
Vade sonu bakiye: 573 bin 686 TL

QNB’nin güncel mevduat oranıyla birlikte 500 bin TL’nin getirisi 73 bin TL’yi aştı.

4 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

TEB

Faiz oranı: Yüzde 37
Net kazanç: 75 bin 914 TL
Vade sonu bakiye: 575 bin 914 TL

TEB’in sunduğu oranlarda yatırımcının 6 aylık net getirisi yaklaşık 76 bin TL oldu.

5 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 45
Net kazanç: 85 bin 583 TL
Vade sonu bakiye: 585 bin 583 TL

ON Plus, yüzde 45 faiz oranıyla dikkat çekse de açıklanan net kazanç 85 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

6 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 43,5
Net kazanç: 88 bin 497 TL
Vade sonu bakiye: 588 bin 497 TL

Yapı Kredi’nin güncel faiz oranıyla birlikte yatırımcının toplam bakiyesi 588 bin TL seviyesine ulaşıyor.

7 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 38
Net kazanç: 75 bin 529 TL
Vade sonu bakiye: 575 bin 529 TL

Fibabanka’nın sunduğu oranlarda 500 bin TL’nin net getirisi 75 bin TL’yi geçti.

8 9
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Katılım

Kar payı oranı: Yüzde 36
Net kazanç: 65 bin 573 TL
Vade sonu bakiye: 565 bin 573 TL

Katılım bankacılığı tarafında ise Ziraat Katılım’ın sunduğu kar payı oranıyla 6 aylık net kazanç 65 bin TL seviyesinde hesaplandı.

Kaynak: HaberGlobal

9 9
mevduat faiz bankalar faiz