500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcıların ve parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların yakın takibinde. Piyasadaki rekabet kızışırken kazanç tablosu da güncellendi. İşte 500 bin TL’nin aylık getirisi...

Yayınlanma: Güncellenme:


Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü günlerde vatandaşlar, birikimlerini enflasyona karşı korumak için en güvenli limanlardan biri olarak görülen vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor.



Merkez Bankası'nın para politikaları doğrultusunda şekillenen faiz oranları, bankalar arasında sıkı bir rekabete dönüşmüş durumda.



İşte banka banka 500 bin TL’nin aylık getirisi...



Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL



ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL



Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL



TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL



Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL



QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 13.605,04 TL
Vade Sonu Tutar: 513.605,04 TL



HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL



getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.873,21 TL
Vade Sonu Tutar: 513.873,21 TL



ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 12.786,01 TL
Vade Sonu Tutar: 512.786,01 TL



QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL



Hayat Finans
Faiz Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 14.480,22 TL
Vade Sonu Tutar: 514.480,22 TL



DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL



Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL



Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL



Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL



Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL



Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL



İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL



VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL



Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL



Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

