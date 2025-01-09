500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar
Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, mevduat faizlerine yöneliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde rakamlar tekrar güncellendi. İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz indirimi kararı, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarının yeniden düzenlenmesine yol açtı.
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların mevduat faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu.
AKBANK
Faiz Oranı %46,50
Net Getiri 18.345 TL
Vade Sonu Tutar 518.345 TL
CEBTETEB
Faiz Oranı%53,00
Net Getiri 20.910 TL
Vade Sonu Tutar 520.910 TL
ODEA
Faiz Oran ı%51,00
Net Getiri 20.121 TL
Vade Sonu Tutar 520.121 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı%39,00
Net Getiri 15.386 TL
Vade Sonu Tutar 515.386 TL
ING
Faiz Oranı%52,00
Net Getiri 20.515 TL
Vade Sonu TUTAR
520.515 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %47,50
Net Getiri 18.740 TL
Vade Sonu Tutar 518.740 TL
QNB
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 18.148 TL
Vade Sonu Tutar 518.148 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı%45,00
Net Getiri 17.753 TL
Vade Sonu Tutar 517.753 TL