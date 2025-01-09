500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar

Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, mevduat faizlerine yöneliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde rakamlar tekrar güncellendi. İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi.

Mert Sagit Mert Sagit
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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz indirimi kararı, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarının yeniden düzenlenmesine yol açtı.

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 2

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların mevduat faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu. 

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 3

AKBANK

Faiz Oranı %46,50

Net Getiri 18.345 TL
Vade Sonu Tutar 518.345 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 4


CEBTETEB

Faiz Oranı%53,00


Net Getiri 20.910 TL
Vade Sonu Tutar 520.910 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 5

ODEA

Faiz Oran ı%51,00


Net Getiri 20.121 TL
Vade Sonu Tutar 520.121 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 6


TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı%39,00


Net Getiri 15.386 TL
Vade Sonu Tutar 515.386 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 7

ING

Faiz Oranı%52,00


Net Getiri 20.515 TL
Vade Sonu TUTAR

520.515 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz Oranı %47,50


Net Getiri 18.740 TL
Vade Sonu Tutar 518.740 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 9

QNB 

Faiz Oranı %46,00


Net Getiri 18.148 TL
Vade Sonu Tutar 518.148 TL

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar - Resim: 10

YAPIKREDİ

Faiz Oranı%45,00


Net Getiri 17.753 TL
Vade Sonu Tutar 517.753 TL

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mevduat faiz banka faizleri