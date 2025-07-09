500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor

Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı öncesi, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların radarına girdi. 500 bin TL'si olan birikim sahipleri için aylık getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde, yatırımcıların ilgisi yeniden mevduat faizlerine yöneldi. 

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 2

2025'in ikinci yarısında faiz oranlarının seyri, bankaların sunduğu mevduat getirilerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle 500 bin TL ve üzeri tasarruf sahipleri için sunulan oranlar, kısa vadeli yatırımlarda ciddi bir tercih nedeni oluşturuyor.

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 3

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 46’DA SABİT KALMIŞTI

Haziran ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, TCMB politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bu karar, bankaların mevduat faiz politikalarını şekillendirirken, piyasadaki yatırım eğilimlerini de etkiledi.

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 4

İşte 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getirisi:

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 531 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 531 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17 bin 884 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 884 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 14 bin 158 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 158 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 8

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 649 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 649 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Kazanç: 17 bin 698 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 698 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 10

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 16 bin 953 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 953 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 11

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 16 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 208 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 12

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 16 bin 378 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 378 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 13

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 18 bin 630 TL

Vade Sonu Tutar: 518 bin 630 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 14

ING

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 18 bin 856 TL

Vade Sonu Tutar: 518 bin 856 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 15

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 49,75

Net Kazanç: 16 bin 608 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 608 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 16

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 17 bin 73 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 73 TL

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500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor - Resim: 17

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 16 bin 453 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 453 TL

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mevduat faizi