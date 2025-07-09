500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 46’DA SABİT KALMIŞTI



Haziran ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, TCMB politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bu karar, bankaların mevduat faiz politikalarını şekillendirirken, piyasadaki yatırım eğilimlerini de etkiledi.