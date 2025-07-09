500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor
Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı öncesi, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların radarına girdi. 500 bin TL'si olan birikim sahipleri için aylık getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde, yatırımcıların ilgisi yeniden mevduat faizlerine yöneldi.
2025'in ikinci yarısında faiz oranlarının seyri, bankaların sunduğu mevduat getirilerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle 500 bin TL ve üzeri tasarruf sahipleri için sunulan oranlar, kısa vadeli yatırımlarda ciddi bir tercih nedeni oluşturuyor.
POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 46’DA SABİT KALMIŞTI
Haziran ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, TCMB politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bu karar, bankaların mevduat faiz politikalarını şekillendirirken, piyasadaki yatırım eğilimlerini de etkiledi.
İşte 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getirisi:
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 531 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 531 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17 bin 884 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 884 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14 bin 158 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 158 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 649 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 649 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47,50
Net Kazanç: 17 bin 698 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 698 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 16 bin 953 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 953 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 16 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 208 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 16 bin 378 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 378 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 18 bin 630 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 630 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 18 bin 856 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 856 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 49,75
Net Kazanç: 16 bin 608 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 608 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 17 bin 73 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 73 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 16 bin 453 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 453 TL