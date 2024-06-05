500 TL banknot mu geliyor? MB Başkanı Karahan'dan sinyal

Günümüzde en büyük Türk Lirası olan 200 TL, değer kaybıyla neredeyse 20 lira seviyesine indi. Uzmanların sık sık gündeme getirdiği 500 TL ve 1000 TL banknotların piyasaya sürüleceği iddiaları, Merkez Bankası tarafından sürekli olarak yalanlanıyordu.