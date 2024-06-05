500 TL banknot mu geliyor? MB Başkanı Karahan'dan sinyal
Türk lirası değer kaybetmeye devam ederken, vatandaşlar 500 tl banknot gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan konuya dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Editör: Mert Sagit
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Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklı yeni banknotların piyasaya sürüleceği devamlı iddia olarak gündeme geliyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Günümüzde en büyük Türk Lirası olan 200 TL, değer kaybıyla neredeyse 20 lira seviyesine indi. Uzmanların sık sık gündeme getirdiği 500 TL ve 1000 TL banknotların piyasaya sürüleceği iddiaları, Merkez Bankası tarafından sürekli olarak yalanlanıyordu.
Ancak, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın dikkat çeken açıklamasıyla birlikte, yeni banknotlar konusu tekrar gündeme geldi.