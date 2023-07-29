500 TL'lik banknotlar için karar belli oldu!

2023 ve gelecek 2 senenin enflasyon hedeflerini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan yaptığı son açıklamada enflasyon beklentilerini paylaşırken 500 TL'lik banknot çıkıyor mı sorusuna yanıt verdi. 5, 10 TL'lik bozuk para, 500, 1000 TL'lik banknot çıkacak mı? Peki enflasyon rakamları ne olacak? İşte yanıtları...

500 TL'LİK BANKNOTLAR ÇIKACAK MI

Erkan, "Enflasyondaki artış para birimlerini de etkilemeye devam ediyor. Her şeyin fiyatına yüksek oranda zamlar gelirken nakde ihtiyacı oan vatandaşlar, artık yanında tomarla gezer oldu. Bu da yeni banknotların basılması beklentilerini ortaya çıkardı. Son dönemlerde 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları çokça konuşulmaya başlandı. Bu konuda gelen soruya Erkan şu şekilde cevap verdi:"Daha yüksek banknotun şu an üstünde çalışmıyoruz, enflasyonla mücadeledir hedefimiz, hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Gereken adımları gerektiği zamanda gerektiği ölçüde bütünsel bir şekilde atacağız" yanıtını verdi.

ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK?

TCMB Başkanı Erkan yaptığı açıklamada enflasyon beklentileri ile ilgili, "Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz. Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz" dedi ve alınan tedbirlerle birlikte 2024 yılında enflasyonun düşeceğini söyleyerek beklentileri şu şekilde duyurdu:

2023 enflasyon hedefi 58%

2024 enflasyon hedefi 33%

2025 enflasyon hedefi 15%

Kaynak: Finans 7