500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Paraların üzerinde kimin fotoğrafı olacak?

Yüksek enflasyon ve değer kaybeden Türk Lirası, bankaların ATM'lerine de olumsuz yansımıştı. ATM'lerin sık sık arızalandığı ve bankaların artık yalnızca 200 TL ve 100 TL’lik banknot kullandığı iddia edilmişti. Daha önce 5, 10, 20 TL’lik banknotlardan vazgeçen bankaların, 50 TL’lik banknotları da ATM’lerden çekmeye başladığı öne sürüldü.

Hatta önümüzdeki yıl ATM'lerin yalnızca 200 TL'lik banknot vereceği söylentileri dolaşmaya başladı.

Bu gelişmeler üzerine Ekonomim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Oğuz, tv100’de Ebru Baki ile Para Manşet programında, 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Oğuz'un dikkat çeken açıklamaları şöyle;

- Merkez Bankası kuralı şudur; piyasadaki banknotların en yüksek küpürü, eğer toplam adetler içerisinde yüzde 50'yi aşmışsa bir üst küpüre geçirilir. Şu anda bu oran yüzde 82 olmuş durumda. Peki niye basmıyorlar? diye ben biraz içeride soruşturdum. Birinci olarak, muhalefet diline dolayacak. 'Enflasyon parası bastılar' denilecek. İkincisi işlemlerin nakitten çıkıp banka üzerinden yapılması tercih ediliyor, vatandaşlara buraya yönlendiriliyor. Üçüncüsü açıkçası bunla ilgili yeni banknotların küpürlerinin hazırlandığı duyumu var ama bu bir duyum, haber değil. Hatta şu detaya kadar geldik. Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş.

- Merkez Bankası kuralı şudur; piyasadaki banknotların en yüksek küpürü, eğer toplam adetler içerisinde yüzde 50'yi aşmışsa bir üst küpüre geçirilir. Şu anda bu oran yüzde 82 olmuş durumda. Peki niye basmıyorlar? diye ben biraz içeride soruşturdum. Birinci olarak, muhalefet diline dolayacak. 'Enflasyon parası bastılar' denilecek. İkincisi işlemlerin nakitten çıkıp banka üzerinden yapılması tercih ediliyor, vatandaşlara buraya yönlendiriliyor. Üçüncüsü açıkçası bunla ilgili yeni banknotların küpürlerinin hazırlandığı duyumu var ama bu bir duyum, haber değil. Hatta şu detaya kadar geldik. Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar için "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Başkan Fatih Karahan, ''Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.