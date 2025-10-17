50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?
Kredi faizleri yeniden tırmanışta! 50.000 TL tutarında 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş, bankasına göre 63.000 TL ile 76.000 TL arasında geri ödeme yapıyor. Dijital bankalar daha avantajlı faiz sunarken, kamu bankalarında oranlar yüzde 5 seviyelerine dayandı.
2025’in son çeyreğinde ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden yükselme eğilimine girdi. Bankalar, Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına paralel olarak kredi faizlerini güncelledi.
İşte güncel kredi oranları ve aylık taksit tutarları...
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.800,38 TL
Alternatif Bank
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 5.413,59 TL
Toplam Ödeme: 65.213,08 TL
ON Dijital Bankacılık
Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.737,66 TL
getirfinans
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 5.494,92 TL
Toplam Ödeme: 65.939,04 TL
Albaraka Türk
Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 5.499,00 TL
Toplam Ödeme: 66.275,50 TL
Şekerbank
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 5.519,44 TL
Toplam Ödeme: 66.520,78 TL
QNB Finansbank
Yeni Müşterilere Özel Kredi
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.535,82 TL
Toplam Ödeme: 66.717,34 TL
DenizBank
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 5.544,02 TL
Toplam Ödeme: 66.815,74 TL
Türkiye Finans
3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.560,43 TL
Toplam Ödeme: 66.725,16 TL
ING Türkiye
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.172,44 TL
Yapı Kredi
3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.209,94 TL
Garanti BBVA
Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.209,94 TL
N Kolay
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 5.618,07 TL
Toplam Ödeme: 67.704,34 TL
Vakıf Katılım
İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659,42 TL
Toplam Ödeme: 68.163,04 TL