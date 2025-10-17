50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Kredi faizleri yeniden tırmanışta! 50.000 TL tutarında 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş, bankasına göre 63.000 TL ile 76.000 TL arasında geri ödeme yapıyor. Dijital bankalar daha avantajlı faiz sunarken, kamu bankalarında oranlar yüzde 5 seviyelerine dayandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2025’in son çeyreğinde ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden yükselme eğilimine girdi. Bankalar, Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına paralel olarak kredi faizlerini güncelledi.

İşte güncel kredi oranları ve aylık taksit tutarları...

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.800,38 TL

Alternatif Bank

Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 5.413,59 TL
Toplam Ödeme: 65.213,08 TL

ON Dijital Bankacılık

Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.737,66 TL

getirfinans

İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 5.494,92 TL
Toplam Ödeme: 65.939,04 TL

Albaraka Türk

Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 5.499,00 TL
Toplam Ödeme: 66.275,50 TL

Şekerbank

İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 5.519,44 TL
Toplam Ödeme: 66.520,78 TL

QNB Finansbank

Yeni Müşterilere Özel Kredi
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.535,82 TL
Toplam Ödeme: 66.717,34 TL

DenizBank

İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 5.544,02 TL
Toplam Ödeme: 66.815,74 TL

Türkiye Finans

3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.560,43 TL
Toplam Ödeme: 66.725,16 TL

ING Türkiye

3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.172,44 TL

Yapı Kredi

3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.209,94 TL

Garanti BBVA

Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.209,94 TL

N Kolay

İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 5.618,07 TL
Toplam Ödeme: 67.704,34 TL

Vakıf Katılım

İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659,42 TL
Toplam Ödeme: 68.163,04 TL

