500.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesi ne kadar? En düşük faizli kredi hangi bankada?
Yüksek meblağlı ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadeli 500.000 TL kredi için bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. İşte banka banka detaylı karşılaştırma...
Kredi ihtiyacını kısa vadede karşılamak isteyen tüketiciler için 500.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları ciddi fark yaratıyor.
İşte banka banka 500.000 TL’nin 12 ay vadeyle aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları:
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 57.634,57 TL
Toplam Ödeme: 691.614,84 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 55.194,41 TL
Toplam Ödeme: 662.332,92 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 672.099,16 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 672.099,16 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 57.009,23 TL
Toplam Ödeme: 686.985,76 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 58.053,33 TL
Toplam Ödeme: 699.514,96 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 58.684,26 TL
Toplam Ödeme: 706.711,12 TL