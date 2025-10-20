500.000 TL’lik konut kredisi çekmek artık cesaret istiyor! 10 yılda toplam geri ödeme dudak uçuklattı

Ev sahibi olma hayali kuranlar için bankalar konut kredilerinde faiz yarışına girdi. 500 bin TL tutarındaki 120 ay vadeli kredilerde aylık taksitler 14 bin TL’den başlayıp 21 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Ekim itibarıyla en uygun konut kredisi veren bankalar ve toplam ödeme tutarları…

Yükselen konut fiyatları ve artan faiz oranlarıyla birlikte ev sahibi olmak artık her zamankinden daha zor.

120 ay (10 yıl) vadeli krediler, özellikle sabit faizli uzun dönem ödeme planı arayanlar için tercih ediliyor.

İşte faiz oranı, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarıyla güncel konut kredisi listesi…

Akbank
İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL

Vakıf Katılım
Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.703.142 TL

QNB Finansbank
Standart Mortgage

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.699.932 TL

Halkbank
Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 14.075,45 TL
Toplam Ödeme: 1.713.129 TL

Albaraka Türk
Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.728.942 TL

İş Bankası
Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL

Garanti BBVA
Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.766.913 TL

Yapı Kredi
Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.037 TL

VakıfBank
SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır Konutlar)

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.963 TL

Ziraat Katılım
Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.748.663 TL

Kuveyt Türk
Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.770.966 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.793.640 TL

Alternatif Bank
Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.803.512 TL

Ziraat Bankası
Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.975.446 TL

Türkiye Finans
Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 17.030,38 TL
Toplam Ödeme: 2.059.845 TL

