500.000 TL’lik konut kredisi çekmek artık cesaret istiyor! 10 yılda toplam geri ödeme dudak uçuklattı
Ev sahibi olma hayali kuranlar için bankalar konut kredilerinde faiz yarışına girdi. 500 bin TL tutarındaki 120 ay vadeli kredilerde aylık taksitler 14 bin TL’den başlayıp 21 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Ekim itibarıyla en uygun konut kredisi veren bankalar ve toplam ödeme tutarları…
Yükselen konut fiyatları ve artan faiz oranlarıyla birlikte ev sahibi olmak artık her zamankinden daha zor.
120 ay (10 yıl) vadeli krediler, özellikle sabit faizli uzun dönem ödeme planı arayanlar için tercih ediliyor.
İşte faiz oranı, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarıyla güncel konut kredisi listesi…
Akbank
İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL
Vakıf Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.703.142 TL
QNB Finansbank
Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.699.932 TL
Halkbank
Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 14.075,45 TL
Toplam Ödeme: 1.713.129 TL
Albaraka Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.728.942 TL
İş Bankası
Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL
Garanti BBVA
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.766.913 TL
Yapı Kredi
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.037 TL
VakıfBank
SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır Konutlar)
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.963 TL
Ziraat Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.748.663 TL
Kuveyt Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.770.966 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.793.640 TL
Alternatif Bank
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.803.512 TL
Ziraat Bankası
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.975.446 TL
Türkiye Finans
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 17.030,38 TL
Toplam Ödeme: 2.059.845 TL