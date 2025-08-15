500.000 TL’lik mevduat için en çok kazandıran banka hangisi? İşte güncel 32 günlük faiz listesi
500.000 TL’yi 32 günlük vadeli hesaba yatırmayı düşünenler için bankaların güncel faiz oranları ve net kazançları belli oldu. İşte tüm detaylarıyla banka banka kazanç karşılaştırması...
Bankalarda 500.000 TL tutarında 32 günlük vadeli mevduat açmak isteyen yatırımcılar için en avantajlı faiz oranları ve net kazançlar belli oldu. Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar ve detaylı 32 günlük kazanç analizi...
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Net Getiri: 16.719,81 TL
Vade Sonu Tutar: 516.719,81 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Net Getiri: 16.093,15 TL
Vade Sonu Tutar: 516.093,15 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Net Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %43,97 (Kâr Payı)
Net Getiri: 15.901,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.901,48 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 14.899,21 TL
Vade Sonu Tutar: 514.899,21 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 14.726,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.726,54 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,10 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 14.397,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.397,39 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Net Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL