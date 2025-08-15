500.000 TL’lik mevduat için en çok kazandıran banka hangisi? İşte güncel 32 günlük faiz listesi

500.000 TL’yi 32 günlük vadeli hesaba yatırmayı düşünenler için bankaların güncel faiz oranları ve net kazançları belli oldu. İşte tüm detaylarıyla banka banka kazanç karşılaştırması...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalarda 500.000 TL tutarında 32 günlük vadeli mevduat açmak isteyen yatırımcılar için en avantajlı faiz oranları ve net kazançlar belli oldu. Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar ve detaylı 32 günlük kazanç analizi...

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Net Getiri: 16.719,81 TL
Vade Sonu Tutar: 516.719,81 TL

Akbank

Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44,5
Net Getiri: 16.093,15 TL
Vade Sonu Tutar: 516.093,15 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Net Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: %43,97 (Kâr Payı)
Net Getiri: 15.901,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.901,48 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 14.899,21 TL
Vade Sonu Tutar: 514.899,21 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 14.726,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.726,54 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,10 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 14.397,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.397,39 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Net Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL

