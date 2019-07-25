Enerjiden, yemeğe, sudan ekmeğe tam 555 Milyar Türk Lirası israf oldu. Yani Türkiye bir yılda milli gelirinin yüzde 15'ini çöpe attı.

214 milyar lira gıda israfı. Damlayarak akan bir musluktan 11 milyarlık su israfı yaşandı. Bunlar sadece en dikkat çekenleri.Türkiye İsrafi Önleme Vakfı'nın hazırladığı rapora göre 1 yılda yaklaşık 555 milyar liralık kaynağı israf ettik.Bu açık milli gelirin yüzde 15'ine denk geliyor. Kalem kalem ele alındığında en çok israf gıda, su ve enerjide yapılıyor.214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gitti.Aslında her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf edebiliriz. Sadece konutlarda israf önlense Türkiye genelinde ayda yaklaşık 4 milyar kilovatlık bir tasarruf sağlanacak.Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı kayboldu veya israf edildi. En iyimser hesapla bu kayıp 25 milyar liraya denk geliyor.Damlaya damlaya göl olacakken yitip gidiyor. Musluktan akan suyun Türkiye'ye zararı 11 milyar lira. Bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep olmakta. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin lira civarında.Devlet Su İşleri verilerine göre önlem alınmaz ise 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye, su fakiri olacak. 2050 veya 2100 yılında Türkiye çok ciddi bir su krizi yaşayacak.