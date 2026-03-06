6 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 6 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını 80 dolar seviyesine çıkardı.
Yaşanan bu jeopolitik gelişmeler, net petrol ithalatçısı konumunda bulunan Türkiye gibi ülkelerde akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam baskısı oluşturdu.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Artan maliyetlerin pompa fiyatlarına yansımasını hafifletmek amacıyla hükümet yeni bir adım attı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin resmi olarak uygulamaya konulduğu duyuruldu.
Geçtiğimiz gün motorin fiyatlarına 6,99 TL tutarında bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak devreye alınacağı belirtilen eşel mobil sistemi gerekçe gösterilerek söz konusu zam iptal edildi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam edecek. Fakat eşel mobil sistemiyle birlikte yeni bir hesaplama yöntemi devrede olacak.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanacak olası bir artışta ÖTV tutarları, meydana gelen artışın yüzde 75'i kadar indirilerek pompa fiyatlarına yansıtılacak.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 58.28 TL
Motorin litre fiyatı: 60.33 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 59.29 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL