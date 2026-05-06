6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerde "nihai anlaşmaya doğru ilerleme sağlandığını" açıklaması, piyasalarda hareketliliği artırdı. Küresel risk algısındaki bu değişim doların zayıflamasına neden olurken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Yatırımcılar, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt ararken; 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla canlı altın fiyatları şu şekilde kaydedildi:
Gram ve Ons Altın
Gram Altın: Alış 6.754,94 TL / Satış 6.755,78 TL
Altın/Ons ($): Alış 4.621,24 $ / Satış 4.622,21 $
Cumhuriyet ve Tam Altın Grupları
Çeyrek Altın: Alış 10.808,69 TL / Satış 11.046,51 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.236,31 TL / Satış 44.051,35 TL
Tam Altın: Alış 43.871,00 TL / Satış 44.253,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.549,73 TL / Satış 22.093,20 TL
Yatırımlık Diğer Altın Verileri
Ata Altın: Alış 43.918,22 TL / Satış 45.033,53 TL
Ziynet Altını: Alış 43.234,56 TL / Satış 44.051,27 TL
Gremse Altın: Alış 109.256,00 TL / Satış 111.141,00 TL
Bilezik ve Ayar Bazlı Fiyatlar
22 Ayar Bilezik (Gr): Alış 6.135,24 TL / Satış 6.415,14 TL
14 Ayar Bilezik (Gr): Alış 3.686,76 TL / Satış 4.902,99 TL