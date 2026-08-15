6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Ağustos 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 6 milyon 700 bin TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Akbank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 201.110,14 TL
Vade sonu tutar: 6.901.110,14 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

OdeaBank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 196.115,64 TL
Vade sonu tutar: 6.896.115,64 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,25
Aylık getiri: 199.898,63 TL
Vade sonu tutar: 6.899.898,63 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 194.878,26 TL
Vade sonu tutar: 6.894.878,26 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

TEB
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 197.152,92 TL
Vade sonu tutar: 6.897.152,92 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 201.704,64 TL
Vade sonu tutar: 6.901.704,64 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 190.081,49 TL
Vade sonu tutar: 6.890.081,49 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 201.187,59 TL
Vade sonu tutar: 6.901.187,59 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 206.259,55 TL
Vade sonu tutar: 6.906.259,55 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 206.259,55 TL
Vade sonu tutar: 6.906.259,55 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 197.855,13 TL
Vade sonu tutar: 6.897.855,13 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 199.428,38 TL
Vade sonu tutar: 6.899.428,38 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

ON Dijital
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 198.687,12 TL
Vade sonu tutar: 6.898.687,12 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

GetirFinans
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 196.264,11 TL
Vade sonu tutar: 6.896.264,11 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 194.090,83 TL
Vade sonu tutar: 6.894.090,83 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 193.841,10 TL
Vade sonu tutar: 6.893.841,10 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 188.995,07 TL
Vade sonu tutar: 6.888.995,07 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 171.480,02 TL
Vade sonu tutar: 6.871.480,02 TL

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6 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 174.456,99 TL
Vade sonu tutar: 6.874.456,99 TL

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mevduat faiz