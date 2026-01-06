6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Jeopolitik risklerin ateşlediği altın piyasasında ibre yukarı döndü; gram altın haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken, Darphane Altın Sertifikası borsada tüm zamanların rekorunu kırdı.
Yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin odağında yer alan altın piyasası, 6 Ocak 2026 Salı gününe yükselişle başladı.
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kazanan sarı metalde, hem ekran fiyatları hem de serbest piyasa rakamları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gram altın güne 6 bin 165 TL, ons altın ise 4 bin 455 dolar seviyesinden giriş yaptı.
KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR FARKLILAŞTI
Salı sabahı itibarıyla gram altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,85 oranında getiri sağladı. Ancak serbest piyasada rakamlar ekran fiyatlarının üzerine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 6 bin 405 TL’ye kadar yükseldi.
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı.
Yükseliş dalgası Borsa İstanbul'da da hissedildi. Borsa’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası, günü 106,28 TL’den tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Piyasalardaki bu hareketlilikle birlikte 6 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel fiyatlar yeniden şekillendi.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 6.181,06 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.472,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.945,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.224,80 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.729,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.378,14 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.466,65 dolar