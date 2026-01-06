6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Jeopolitik risklerin ateşlediği altın piyasasında ibre yukarı döndü; gram altın haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken, Darphane Altın Sertifikası borsada tüm zamanların rekorunu kırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin odağında yer alan altın piyasası, 6 Ocak 2026 Salı gününe yükselişle başladı.

1 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 2

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kazanan sarı metalde, hem ekran fiyatları hem de serbest piyasa rakamları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gram altın güne 6 bin 165 TL, ons altın ise 4 bin 455 dolar seviyesinden giriş yaptı.

2 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 3

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR FARKLILAŞTI

Salı sabahı itibarıyla gram altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,85 oranında getiri sağladı. Ancak serbest piyasada rakamlar ekran fiyatlarının üzerine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 6 bin 405 TL’ye kadar yükseldi.

3 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 4

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı.

4 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Yükseliş dalgası Borsa İstanbul'da da hissedildi. Borsa’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası, günü 106,28 TL’den tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Piyasalardaki bu hareketlilikle birlikte 6 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel fiyatlar yeniden şekillendi.

5 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 6

İşte güncel altın fiyatları:

6 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Gram altın satış fiyatı: 6.181,06 TL

7 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.472,00 TL

8 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Yarım altın satış fiyatı: 20.945,00 TL

9 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Tam altın satış fiyatı: 41.224,80 TL

10 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 11

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.729,00 TL

11 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 12

Gremse altın satış fiyatı: 103.378,14 TL

12 13
6 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? - Resim: 13

Ons altın satış fiyatı: 4.466,65 dolar

13 13
altın fiyatları