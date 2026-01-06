6 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve lpg ne kadar?

Ekonomik göstergelerdeki bu hareketlilik, araç sahiplerini günlük olarak fiyat takibi yapmaya yöneltti. Vatandaşlar, bütçelerini ayarlayabilmek adına “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtını araştırıyor. Sürücüler, “Bugün benzin ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorularla güncel maliyetleri hesaplamaya çalışıyor.