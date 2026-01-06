6 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve lpg ne kadar?

Brent petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik sürerken, araç sahipleri 6 Ocak sabahına güncel fiyatları sorgulayarak başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt sektörünü etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, pompa fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Bu unsurlar, akaryakıt maliyetlerinin sürekli değişkenlik göstermesine neden oluyor.

Ekonomik göstergelerdeki bu hareketlilik, araç sahiplerini günlük olarak fiyat takibi yapmaya yöneltti. Vatandaşlar, bütçelerini ayarlayabilmek adına “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtını araştırıyor. Sürücüler, “Bugün benzin ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorularla güncel maliyetleri hesaplamaya çalışıyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.47 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 52.85 TL

Motorin litre fiyatı: 54.26 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 53.88 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.21 TL

Motorin litre fiyatı: 55.77 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL

