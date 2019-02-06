Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,2080 liradan, avro 5,9370 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2080 liradan, avro 5,9370 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,2060 liradan alınan dolar, 5,2080 liradan satılıyor.



5,9350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9370 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9570 lira olmuştu.

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