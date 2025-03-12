600 bin işçi için kritik süreç: Maaşlar yoksulluk sınırını aşacak mı?

Toplu sözleşme sürecinin yaklaşık dört ay sürmesi bekleniyor. Sendikalar, işçilerin maaşlarının yoksulluk sınırı olan 76 bin liranın üzerine çıkarılması için pazarlık yapıyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hazırladığı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında taban ücretin 1.400 liradan 1.800 liraya yükseltilmesi ve üzerine %50 zam yapılması talep edildi. Bu düzenleme, işçi maaşlarını yaklaşık 81 bin lira seviyesine çıkaracak.

Enflasyon nedeniyle işçilerin büyük kayıplar yaşadığını belirten TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada temel gıda fiyatlarının önceki sözleşme döneminden bu yana %300 arttığını söyledi.

"Türk-İş'in araştırmasına göre yoksulluk sınırı 76 bin lira. Ancak işçilerin aldığı maaş ortalama 44 bin lira seviyesinde. Enflasyon karşısında işçinin kayıplarını telafi etmek için çalışıyoruz."

İşçilerin ağır vergi yükü altında ezildiğini belirten Ağar, vergi diliminin sabitlenmesini talep ettiklerini ifade etti.

"Çerçeve anlaşma protokolüne işçinin ödediği verginin %15 olarak uygulanmasını ekledik."

Ağar, sendikaların ayrıca taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ettiğini belirtti.

"Tayin hakkı, pozisyon değiştirme, iş güvencesi gibi pek çok sorunun çözülmesini istiyoruz."

Bayram sonrası hükümet ile sendikaların yeniden masaya oturması bekleniyor. Ağar, işçilerin haklarının korunması için sürecin yakından takip edileceğini vurgularken, grev seçeneğinin de gündemde olduğunu belirtti.

"Teklif verildikten sonra süreç başladı. Hükümet tarafı teklifi inceleyecek ve görüşmeye davet edecek."