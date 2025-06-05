600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Zam teklifi bayramdan sonra geliyor!

Kamu işçilerinin uzun süredir beklediği toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir dönemece giriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam teklifinin Kurban Bayramı'nın ardından sendikalara sunulacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Zam teklifi bayramdan sonra geliyor!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi kapsamında ilk zam teklifinin verileceği tarihi duyurdu. Bayram sonrasında TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) tarafından sunulacak ilk resmi teklifin ardından, hükümet ile işçi sendikaları arasındaki müzakere süreci resmen başlayacak.

600 BİN KİŞİNİN GELİRİ MASADA

Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Maaş zammının yanı sıra, sosyal haklar ve diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de bu süreçte gündeme gelmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in taleplerini değerlendiren hükümet tarafı, ilk teklifini sendikalara Kurban Bayramı sonrasında sunarak pazarlık masasına oturacak.

Bakan Işıkhan, yürütülen çalışmaların koordinasyon içinde ilerlediğini belirterek, sürecin TÜHİS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Bakan, teklifin ardından müzakere masasında karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla ilerlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Vedat Işıkhan, açıklamasında Kurban Bayramı dolayısıyla tüm işçilere iyi dileklerini iletti ve şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak.

İlk teklifin açıklanmasının ardından kamuoyunun ve özellikle işçilerin dikkati, sendikaların vereceği tepkiye ve müzakere sürecinin seyrine çevrilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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