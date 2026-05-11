600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Mevduat faizlerinde yarış hız kesmiyor. 600 bin TL’sini 32 günlük vadeli hesaba yatıran yatırımcılar için bankaların sunduğu güncel kazanç tablosu belli oldu. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Türk Lirası mevduat faizlerinde yükseliş sürerken, yatırımcılar kısa vadede en yüksek getiriyi veren bankaları araştırmaya başladı.

Özellikle 32 günlük vadeli hesaplar, risksiz kazanç arayan vatandaşların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 618.226,85 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 17.901,37 TL
Vade Sonu Tutar: 617.901,37 TL

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 16.794,74 TL
Vade Sonu Tutar: 616.794,74 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 615.552,12 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 18.089,98 TL
Vade Sonu Tutar: 618.089,98 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 17.751,85 TL
Vade Sonu Tutar: 617.751,85 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 18.289,13 TL
Vade Sonu Tutar: 618.289,13 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.698,50 TL
Vade Sonu Tutar: 616.698,50 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.863,83 TL
Vade Sonu Tutar: 616.863,83 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL

Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 17.490,47 TL
Vade Sonu Tutar: 617.490,47 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 19.168,35 TL
Vade Sonu Tutar: 619.168,35 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 17.251,52 TL
Vade Sonu Tutar: 617.251,52 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 16.418,73 TL
Vade Sonu Tutar: 616.418,73 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,8
Aylık Getiri: 18.574,03 TL
Vade Sonu Tutar: 618.574,03 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 618.226,85 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 18.605,97 TL
Vade Sonu Tutar: 618.605,97 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 17.141,92 TL
Vade Sonu Tutar: 617.141,92 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 16.924,93 TL
Vade Sonu Tutar: 616.924,93 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.184,72 TL
Vade Sonu Tutar: 613.184,72 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 615.189,04 TL

