600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz kararları ve bankaların likidite hamleleri sonrasında vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor. Nakit parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, "600 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
Bankaların hoş geldin ve dijital kanal kampanyalarıyla birlikte faiz oranları %47 seviyelerine kadar tırmandı.
İşte Mayıs 2026 güncel faiz oranları ile 600.000 TL’nin banka banka net 32 günlük getiri listesi...
Ziraat Bankası (Dinamik)
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Getiri: 22.185 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 622.185 TL
Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Getiri: 21.713 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.713 TL
Fibabanka
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Getiri: 21.713 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.713 TL
Anadolubank
Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Getiri: 21.241 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.241 TL
CEPTETEB (TEB)
Vadeli Hesap Kazancı
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Getiri: 21.241 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.241 TL
DenizBank
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Getiri: 20.533 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 620.533 TL
Akbank
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Getiri: 19.824 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.824 TL
Enpara.com
Vadeli Hesap Kazancı
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Getiri: 19.588 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.588 TL
Garanti BBVA
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Getiri: 19.352 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.352 TL
ING Bank
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Getiri: 18.880 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 618.880 TL
Yapı Kredi & İş Bankası
Vadeli Mevduat Kazancı
Ortalama Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Getiri: 18.408 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 618.408 TL
QNB Finansbank
Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Getiri: 16.519 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 616.519 TL
Bankaların sunduğu bu yüksek faiz oranları genellikle "Yeni Müşteri" ya da "Hoş Geldin Faizi" adı altında, dijital kanallar (mobil şube) üzerinden yapılan başvurularda geçerlidir. Mevcut stopaj (vergi kesintisi) oranları 6 aya kadar olan vadelerde %10 olarak hesaplamalara dahil edilmiştir. Yatırım yapmadan önce bankaların güncel dijital kampanyalarını kontrol etmeniz önerilir.