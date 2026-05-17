600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz kararları ve bankaların likidite hamleleri sonrasında vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor. Nakit parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, "600 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

 Bankaların hoş geldin ve dijital kanal kampanyalarıyla birlikte faiz oranları %47 seviyelerine kadar tırmandı.

İşte Mayıs 2026 güncel faiz oranları ile 600.000 TL’nin banka banka net 32 günlük getiri listesi...



1 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

 Ziraat Bankası (Dinamik)

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Getiri: 22.185 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 622.185 TL

2 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

 Alternatif Bank (VOV Hesap) 


Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Getiri: 21.713 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.713 TL

3 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Fibabanka

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Getiri: 21.713 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.713 TL

4 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Anadolubank

Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Getiri: 21.241 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.241 TL

5 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

 CEPTETEB (TEB)

Vadeli Hesap Kazancı
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Getiri: 21.241 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.241 TL

6 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

 DenizBank

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Getiri: 20.533 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 620.533 TL

7 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

Akbank

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Getiri: 19.824 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.824 TL

8 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Enpara.com

Vadeli Hesap Kazancı
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Getiri: 19.588 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.588 TL

9 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

 Garanti BBVA

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Getiri: 19.352 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.352 TL

10 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

 ING Bank

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Getiri: 18.880 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 618.880 TL

11 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

Yapı Kredi & İş Bankası

Vadeli Mevduat Kazancı
Ortalama Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Getiri: 18.408 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 618.408 TL

12 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

QNB Finansbank

Vadeli Mevduat Kazancı
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Getiri: 16.519 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 616.519 TL

13 14
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Bankaların sunduğu bu yüksek faiz oranları genellikle "Yeni Müşteri" ya da "Hoş Geldin Faizi" adı altında, dijital kanallar (mobil şube) üzerinden yapılan başvurularda geçerlidir. Mevcut stopaj (vergi kesintisi) oranları 6 aya kadar olan vadelerde %10 olarak hesaplamalara dahil edilmiştir. Yatırım yapmadan önce bankaların güncel dijital kampanyalarını kontrol etmeniz önerilir.

14 14
ekonomi mevduat faiz