600 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 600 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları ve günlük faiz kazandıran hesaplarla müşterilerine cazip oranlar sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı. Yatırımcılar ise paralarının değerini korumak adına en yüksek getiri sunan kurumları yakından takip ediyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 600.000 TL’sini 32 gün vadeyle bankaya yatırması durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte en yüksek faiz oranı veren bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.251 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 622.251 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap) & Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.778 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.778 TL
3. Anadolubank (Renkli Hesap) & CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.304 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.304 TL
4. Odeabank (Oksijen Hesap) & ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.304 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.304 TL
5. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.831 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 620.831 TL
6. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.594 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 620.594 TL
7. VakıfBank (Arı Hesap) & ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.357 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 620.357 TL
8. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.121 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 620.121 TL
9. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 19.884 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.884 TL
10. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 19.647 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.647 TL
11. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 19.410 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 619.410 TL
12. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 18.937 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 618.937 TL
13. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 18.700 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 618.700 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır.
Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kazanma dinamiklerine, dijital veya şube kanalı tercihlerine göre anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.