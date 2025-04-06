600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi
6 Nisan 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 600bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası’nın son faiz adımı sonrası bankaların güncel faiz oranları ve getirileri belli oldu.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe gidildi. 2025 Nisan ayının ilk haftasında bankalar, politika faizine paralel şekilde oranlarını revize ederken, yatırımcılar da "Hangi banka en yüksek faizi veriyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Yeni oranlarla birlikte 600 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyenler için aylık kazançlar banka bazında değişiklik gösteriyor.
6 Nisan itibariyle 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 620.344 TL
Net Kazanç 20.344 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 621.238 TL
Net Kazanç 21.238 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 617.214 TL
Net Kazanç 17.214 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL
Vadeli Mevduat Hesabı
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 617.661 TL
Net Kazanç 17.661 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 615.757 TL
Net Kazanç 15.757 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 615.757 TL
Net Kazanç 15.757 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 620.121 TL
Net Kazanç 20.121 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 617.214 TL
Net Kazanç 17.214 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 621.462 TL
Net Kazanç 21.462 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 621.462 TL
Net Kazanç 21.462 TL