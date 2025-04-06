600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi

6 Nisan 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 600bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası’nın son faiz adımı sonrası bankaların güncel faiz oranları ve getirileri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe gidildi. 2025 Nisan ayının ilk haftasında bankalar, politika faizine paralel şekilde oranlarını revize ederken, yatırımcılar da "Hangi banka en yüksek faizi veriyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 2

Yeni oranlarla birlikte 600 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyenler için aylık kazançlar banka bazında değişiklik gösteriyor.

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 3

 6 Nisan itibariyle 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 620.344 TL
Net Kazanç 20.344 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 621.238 TL
Net Kazanç 21.238 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 6

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 617.214 TL
Net Kazanç 17.214 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 8

ON Plus

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL
Vadeli Mevduat Hesabı

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 10

ODEA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 617.661 TL
Net Kazanç 17.661 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 13

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 615.757 TL
Net Kazanç 15.757 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 14

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 615.757 TL
Net Kazanç 15.757 TL

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600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 15

N KOLAY

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 620.121 TL
Net Kazanç 20.121 TL

15 20
600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 16

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL

16 20
600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 617.214 TL
Net Kazanç 17.214 TL

17 20
600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 18

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 621.462 TL
Net Kazanç 21.462 TL

18 20
600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 19

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL

19 20
600 bin TL'yi bankaya koysanız ne kadar kazanırsınız? İşte aylık getirisi - Resim: 20

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 621.462 TL
Net Kazanç 21.462 TL

20 20
mevduat faiz