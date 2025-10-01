600 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiri listesi!
Vadeli mevduat hesapları yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 600 bin TL’sini 32 günlüğüne vadeli mevduata yatıran bir kişinin hangi bankada ne kadar getiri elde edebileceği merak konusu oldu.
Bankaların sunduğu faiz oranları değişiklik gösterirken, yatırımcıların 32 gün sonunda elde edeceği kazanç da buna göre farklılaşıyor.
İşte bankaların sunduğu faiz oranları, net kazançlar ve vade sonu tutarları…
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %46,25
Aylık Getiri: 17.185,32 TL
Vade Sonu Tutar: 617.185,32 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 18.144,14 TL
Vade Sonu Tutar: 618.144,14 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 18.536,71 TL
Vade Sonu Tutar: 618.536,71 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 18.515,06 TL
Vade Sonu Tutar: 618.515,06 TL
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 19.008,15 TL
Vade Sonu Tutar: 619.008,15 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.855,82 TL
Vade Sonu Tutar: 617.855,82 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 19.839,80 TL
Vade Sonu Tutar: 619.839,80 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 18.660,82 TL
Vade Sonu Tutar: 618.660,82 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 18.443,84 TL
Vade Sonu Tutar: 618.443,84 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 18.443,84 TL
Vade Sonu Tutar: 618.443,84 TL
AnadoluBank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 20.830,68 TL
Vade Sonu Tutar: 620.830,68 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 16.490,96 TL
Vade Sonu Tutar: 616.490,96 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 16.490,96 TL
Vade Sonu Tutar: 616.490,96 TL