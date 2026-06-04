64 ilde kurasız 20 bin konut: Başvuru tarihleri, şartlar ve fiyatlar belli oldu

Açıklamalarda, gayrimenkul ve çevre düzenlemelerini ilgilendiren diğer başlıklara da yer verildi. Site aidatları, depozito iade noktaları ve hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenleme hazırlıkları Bakan Kurum tarafından şu şekilde duyuruldu:

''(Site aidatları) Denetim mekanizması kuruyoruz, site yönetim şirketlerini sınıflandırıyoruz. Bunu da Meclis'e göndereceğiz.

(Depozito Yönetim Sistemi uygulaması) 81 ilde 973 ilçede makinelerimiz, depozito iade noktalarımız olacak.

(Hobi bahçeleri) Hem tarım alanları korunacak hem vatandaşlarımızın ihtiyacına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz. Çalışma yakında hayata geçirilecek."