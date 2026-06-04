64 ilde kurasız 20 bin konut: Başvuru tarihleri, şartlar ve fiyatlar belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlar için 64 ilde toplam 20 bin TOKİ konutunu kura şartı aranmaksızın açık satış yöntemiyle sunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’na katılarak konut piyasasını, yeni satış kampanyalarını ve barınma maliyetlerini etkileyecek projelerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye genelinde ev sahipliği oranını artırmayı hedefleyen bakanlık, "açık satış" yöntemiyle kurasız olarak yürütülecek yeni bir konut edindirme sürecini başlatıyor.
Satışa sunulacak konutların sayısı, bölgeleri, başvuru noktaları ve aranan koşullar Bakan Kurum tarafından net bir şekilde ifade edildi. Kurum, kampanyanın genel çerçevesini ve başvuru şartlarını şu sözlerle açıkladı:
"5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek"
"TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan başvuru demeyelim Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Satış şartı şu; eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın. Yani %80'lere gelsin, %90'lara gelsin. Bilhassa alt gelir ve orta gelir dediğimiz vatandaşlarımız bu erişilebilir konutlara sahip olsun.''
''17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.''
''Tabi fiyatlar da çok yüksek olmayacak. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle; 3+1 konut 3.3 milyon... Yani oldukça erişilebilir. TOKİ'nin ödeme sisteminde biz bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize, devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz. Borç kapatana, taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz."
PEŞİN ÖDEYENLERE DEV İNDİRİM VE VADE SEÇENEKLERİ
Vatandaşların ödeme gücüne göre farklı alternatiflerin oluşturulduğu projede, peşin ödemelere ve çeşitli peşinat oranlarına sağlanan indirimler de netleşti. Konut bedelinin tamamını ya da belli bir kısmını peşin ödemek isteyenler için sunulan vade seçenekleri, Bakan Kurum tarafından şu ifadelerle aktarıldı:"En kritik nokta zannediyorum tamamen peşin alabilirsiniz. %25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz, kalan tutar 72 ay vadeye bölünecek. 'Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim' diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşımızın erişebileceği, konut satın alabileceği bir plan."
İSTANBUL'A ÖZEL 15 BİN KİRALIK KONUT GELİYOR
Satılık konut projelerinin yanı sıra, metropollerdeki barınma maliyetlerini düşürmek amacıyla kiralık konut modeli de devreye alınıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını kapsayacak bu uygulamanın ilk teslimatları sonbaharda gerçekleştirilecek.
Projenin işleyişi, kontenjan sistemi ve hedefleri Kurum tarafından şöyle detaylandırıldı:"Bilhassa metropollerde kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz. Ve bu kapsamda İstanbul'da 15 bin, Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projesi başlatacağız. İlk teslimleri de inşallah Eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Aynı sosyal konutta olduğu gibi şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Ve burada da kriterler koyacağız. Kontenjanlar ayıracağız. Yani işte burada alt gelir grubu vatandaşlarımıza sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. İşte emeklilerimiz olacak, memurlarımız olacak. Üç yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve üç yıl sonrasında zaten hani projesinin biteceğini öngörüyoruz. Başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira ve konut fiyatlarını düşürmek."
İLLERE VE DAİRE TİPİNE GÖRE FİYATLAR
Kampanya kapsamındaki konut satış fiyatları, illere ve daire büyüklüklerine göre farklılık gösteriyor. Yüzde 25 peşin indiriminin uygulandığı ödeme senaryosuna göre; 2+1 dairelerin fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında konumlanıyor. 3+1 dairelerin fiyat aralığı ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL olarak belirlendi.
Açıklamalarda, gayrimenkul ve çevre düzenlemelerini ilgilendiren diğer başlıklara da yer verildi. Site aidatları, depozito iade noktaları ve hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenleme hazırlıkları Bakan Kurum tarafından şu şekilde duyuruldu:
''(Site aidatları) Denetim mekanizması kuruyoruz, site yönetim şirketlerini sınıflandırıyoruz. Bunu da Meclis'e göndereceğiz.
(Depozito Yönetim Sistemi uygulaması) 81 ilde 973 ilçede makinelerimiz, depozito iade noktalarımız olacak.
(Hobi bahçeleri) Hem tarım alanları korunacak hem vatandaşlarımızın ihtiyacına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz. Çalışma yakında hayata geçirilecek."