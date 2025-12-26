66 meslekte belge zorunluluğu: Belgesi olmayanlar işten çıkarılacak

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu genişletildi. Aralarında liman forklift operatörü, elektrik tesisatçısı, çimento üretim elemanı ve doğal gaz sayaç sökme takma elemanı gibi 66 mesleğin bulunduğu alanlarda belge sahibi olmayanlar, 12 ay sonra bu işlerde çalışamayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamını genişleten düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişiklikle, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayımlanan 26 meslek için belge şartı getirildi. Ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve liman forklift operatörü bu kapsamda yer aldı. Bu mesleklerde belge sahibi olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan düzenlemeyle ise aralarında bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı, doğal gaz sayaç sökme takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin bulunduğu 40 meslek için de aynı şart getirildi.

Böylece toplam 66 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi.

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi sahipleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okulları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, ayrıca 1 Ocak 2022’den önce MEB tarafından belirlenen programları tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlar için ise diploma, ustalık veya kurs bitirme belgelerindeki alanla çalışmaları şartıyla ek bir belge aranmayacak.

