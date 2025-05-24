67 yıllık dev şirket konkordato ilan etti: 3 aylık mühlet!

Türkiye’de konkordato ilan eden şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, ekonomik sıkıntılar bu kez köklü bir firmayı daha etkiledi. BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre, 1957 yılında İstanbul'da kurulan ve halen Bursa'da faaliyetlerine devam eden Karataş Grup, mali sıkıntılarını gerekçe göstererek konkordato talebinde bulundu.

Demir-çelik, lojistik ve imalat sektörlerinde faaliyet yürüten Karataş Grup için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, bu süreçte şirketin mali durumunu denetlemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

ALT ŞİRKETLERİ DE KAPSAMDA

Karataş Grup’un konkordato başvurusuna bağlı olarak grup bünyesindeki 6 alt şirketin de bu süreçten etkilendiği öğrenildi. Geçici mühlet kararı, tüm bağlı şirketlerin mali faaliyetleri üzerinde etkili olacak. Bu süreçte şirketlerin varlıklarını koruyabilmesi ve yeniden yapılanma planlarını sürdürebilmesi hedefleniyor.

VERGİ REKORTMENİYDİ, ÖDÜLLERLE ANILIYORDU

Karataş Grup, sadece üretim hacmiyle değil, aynı zamanda ödediği vergilerle de öne çıkan bir şirketti. Grup, 2016 yılında Gemlik’te Kurumlar Vergisi sıralamasında 7. sırada yer aldı. Ayrıca sadece 4 ay önce düzenlenen “49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”nde, çevre sektör lideri ödülüne layık görülmüştü.

Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet süresince Karataş Grup’un alacaklılara karşı haciz işlemleri durdurulacak. Bu süre zarfında konkordato komiser heyeti, şirketin borçlarını ödeme gücünü ve sürdürülebilirliğini değerlendirerek bir rapor sunacak.