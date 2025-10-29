68 şube için kapanış kararı! Pizza devinde iflas yönetimi başlatıldı

Dünyanın en büyük pizza markalarından Pizza Hut, İngiltere’de mali sıkıntılar nedeniyle 68 restoranını kapatma kararı aldı. Kapanan şubelerle birlikte 1.210 çalışan işsiz kalacak.

İngiltere’de faaliyet gösteren tanınmış restoran zinciri, mali sorunlar nedeniyle 68 şubesini kapatma kararı aldı. Şubelerin kapanmasıyla birlikte 1.210 çalışan işini kaybetti.

Ülke genelinde hizmet veren restoranların yanı sıra 11 teslimat noktası da kapatılacak. Şirketin İngiltere operasyonlarını yürüten DC London Pie Limited hakkında iflas yönetimi süreci başlatılmıştı.

Küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan restoranların faaliyetini sürdürebilmek için adımlar attı.

Son yıllarda artan maliyetler ve ticari zorluklar nedeniyle finansal sıkıntılar yaşayan şirket, geçen yıl başlayan iflas sürecinin ardından küçülmeye gitme kararı aldı.

Marka temsilcisi, kapanan şubelere rağmen İngiltere genelinde 343 teslimat noktasıyla hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

