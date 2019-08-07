7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA SON DAKİKA HABERLERİ! Emekli aylıklarına intibak zammıyla ilgili Çalışma Bakanı Selçuk'a sorular! 2000 yılı öncesi emeklilikle ilgili flaş ifadeler

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, yazılı soru önergesi metni verdi. Sındır'ın verdiği önergenin özetinin 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak yasası talebine ve bu uygulamanın Devlete maliyetinin tespitine ilişkin olduğu kaydedildi. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un muhatabı olduğu önergenin metninde, intibak ve emekli aylıklarıyla ilgili 5 soru yer aldı. Önergede, "Özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı emeklilerimizin bütçelerinde ciddi bir açığa yol açmışken, açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılmış olan emeklilerimizin İntibak Yasası talebi 'yük' olarak mı görülmektedir?" diye soruldu

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle 5 sorudan oluşan bir soru önergesi verdi.



Önergede şu ifadeler yer aldı:



"Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanmaktadır.



Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmamaktadır.



Farklı zamanlarda, aynı maaş ve prim günü üzerinden emekli olan vatandaşlar arasında ciddi maaş farkları bulunmaktadır.



Bu eşitsizliğin ve hakkaniyetsizliğin düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemelerin yapılması yani intibak uygulanması gerekmektedir.



Emekliler heyecanla intibak yasasının çıkmasını beklemektedirler.



Yetkililerce intibak yasası beklentisi maddi gerekçeler ile ötelenmektedir.



Ancak diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Saraybosna ziyaretleri esnasında yaptığı açıklamaya göre ise 3,6 milyon Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla mülteci olduğu ve bunlara 37 milyarı aşan harcama yapıldığı belirtilmiştir.



Bu bağlamda aşağıda yazılı yer alan sorularımın tarafınızdan yanıtlanmasını saygıyla dilerim:



1. 2000 yılı öncesi emekli olan yurttaşların yıllara göre sayısı nedir?



2. Önergenin verildiği tarih itibariyle, 2000 yılı sonrasında yıllara göre emekli olan yurttaşlarımızın sayısı nedir?



3. Bakanlık tarafından intibak uygulaması ile maaş eşitlenmesi talebiyle bekleyen vatandaşlarımızın tespitine yönelik yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmanın nitel ve nicel tespitlerinin kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?



4. Aileleri ile birlikte toplumun önemli bir kesimini oluşturan, çalışma hayatlarında gösterdikleri özveri ile ülke kalkınmasında büyük rol oynayan emeklilerimizin umutla beklediği İntibak Yasasının çıkması durumunda bunun Devletimize maliyetinin tespitine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu maliyet ne kadar olarak hesaplanmaktadır?



5. Özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı emeklilerimizin bütçelerinde ciddi bir açığa yol açmışken, açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılmış olan emeklilerimizin İntibak Yasası talebi 'yük' olarak mı görülmektedir?"



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