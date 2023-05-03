7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emekliler için kademeli bir artış planladıklarını belirterek, "Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız" dedi. İşte detaylar...

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7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması - Resim: 1 1 13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emekliler için kademeli bir artış planladıklarını belirterek, "Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız" dedi. Asgari ücretle ilgili de bir düzenleme yapılacağını belirten Bilgin, 5 haneye çıkıp çıkmayacağı sorusuna "Rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması - Resim: 2 2 13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması - Resim: 3 3 13

AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması - Resim: 4 4 13

"KADEMELİ ZAM PLANLAMIŞTIK"

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, şunları ifade etti:

- Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız.