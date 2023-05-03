7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması
alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emekliler için kademeli bir artış planladıklarını belirterek, "Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız" dedi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emekliler için kademeli bir artış planladıklarını belirterek, "Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız" dedi. Asgari ücretle ilgili de bir düzenleme yapılacağını belirten Bilgin, 5 haneye çıkıp çıkmayacağı sorusuna "Rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"KADEMELİ ZAM PLANLAMIŞTIK"
Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, şunları ifade etti:
- Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız.