7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması

"KADEMELİ ZAM PLANLAMIŞTIK"

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, şunları ifade etti:

- Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız.