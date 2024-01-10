7 Bin 500 Liralık Maaş ile Geçinemeyen Emekli Feryat Ediyor

Emekli maaşı zam oranı, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. SSK ve BAĞKUR emeklileri yapılan zammın memur emeklileri ile eşitlenmesini talep ediyor.

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Mikrofon uzattığımız emekliler, meyve ve sebze almanın bile hayal olduğunu söylerken gözler Meclis'ten çıkacak kararda. Tüm Emekliler Başkanı Satılmış Çalışkan ise emekliler arasında yaratılan eşitsizliğe karşı çıktı.

Emekli maaşı zam oranı belli oldu. İşçi emeklisine yüzde 37,57, memur emeklisine ise yüzde 49,25 zam öngörülüyor. Ancak zam oranlarındaki fark tepki yaratıyor.

Emeklinin gözü kulağı Meclis'ten çıkacak seyyanen zam beklentisinde. Ancak, Meclis kapalı, hükümet yetkilileri ise sessiz.

Emekliler, asgari geçim oranında yaşamlarını sürdürmek istiyor.

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# emekli maaşları
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