7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranında zammın ardından emekliler de gözünü 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarına çevirdi. Yükselen hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda kalan emekliler için yapılacak zammın ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte kalem kalem olası zam tablosu...
Son yıllarda artan enflasyon en çok emekçi kesimini etkiledi. Fahiş fiyatlar, yüksek konut kiraları ve hayat pahalılığıyla başa çıkmaya çalışan emekliler de enflasyondan etkilenenler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında kök maaş üzerinden emekli aylıklarına yapılan yüzde 25'lik zamdan en düşük emekli maaşı alanlar faydalanamadı.
Ekim ayında ise Meclis'in açılmasının ardından mağdur olan emekliler kendileri hakkında bir yasa beklese de umduğunu bulamadı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise emekliler için yapılacak zam oranına ilişkin formülleri sıraladı. Yapılan beklenti anketine 10 ekonomist katılım sağladı.