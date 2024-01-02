7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...

Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranında zammın ardından emekliler de gözünü 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarına çevirdi. Yükselen hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda kalan emekliler için yapılacak zammın ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte kalem kalem olası zam tablosu...

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7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu... - Resim: 1

Son yıllarda artan enflasyon en çok emekçi kesimini etkiledi. Fahiş fiyatlar, yüksek konut kiraları ve hayat pahalılığıyla başa çıkmaya çalışan emekliler de enflasyondan etkilenenler arasında yer alıyor.

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7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu... - Resim: 2

Geçtiğimiz Temmuz ayında kök maaş üzerinden emekli aylıklarına yapılan yüzde 25'lik zamdan en düşük emekli maaşı alanlar faydalanamadı.

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7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu... - Resim: 3

Ekim ayında ise Meclis'in açılmasının ardından mağdur olan emekliler kendileri hakkında bir yasa beklese de umduğunu bulamadı. 

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7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu... - Resim: 4

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise emekliler için yapılacak zam oranına ilişkin formülleri sıraladı. Yapılan beklenti anketine 10 ekonomist katılım sağladı.

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