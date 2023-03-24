7 bin 500 TL üstü maaş alan emekliye zam yapılacak mı?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını duyurdu.

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7 bin 500 TL üstü maaş alan emekliye zam yapılacak mı? - Resim: 1 1 4

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. 

"Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz." diye konuşan Elitaş, yasa teklifinin 16 madde olduğunu ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacağını duyurdu.

7 bin 500 TL üstü maaş alan emekliye zam yapılacak mı? - Resim: 2 2 4

"7500 TL ÜZERİNDEKİ MAAŞLAR AYNI KALACAK"


Öte yandan "Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt veren Elitaş, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

7 bin 500 TL üstü maaş alan emekliye zam yapılacak mı? - Resim: 3 3 4

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

- Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.

- 11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.

7 bin 500 TL üstü maaş alan emekliye zam yapılacak mı? - Resim: 4 4 4

Geçici işçilerin çalıştığı kurumlarda kadrolu olabilmeleri için düzenleme yapıyoruz.

Kanun çervesindeki hesaplama yöntemlerine göre, 7 bin 500 üzerinde maaş alanların maaşı aynı düzeyde kalacak.

Kaynak: ntv.com.tr