7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından 7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 1

Vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerdeki fiyatları merak ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

1 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 2


📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,90 TL
Motorin: 46,20 TL
LPG: 25,09 TL

2 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 3

📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,75 TL
Motorin: 46,08 TL
LPG: 24,49 TL

3 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 4

📍 Ankara

Benzin: 47,58 TL
Motorin: 47,08 TL
LPG: 24,99 TL

4 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 5

📍 İzmir

Benzin: 47,91 TL
Motorin: 47,40 TL
LPG: 24,94 TL

5 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 6

Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, taşıma maliyeti, depolama giderleri ve bayi kâr marjı gibi nedenlerle şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle kıyı illerinde ve merkezi bölgelerde fiyatlar daha uygun olabiliyor.

6 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 7

Petrol fiyatlarındaki düşüş ya da yükseliş, birkaç gün içinde yurtiçi pompa fiyatlarına yansıyabiliyor. Kur artışları ya da vergi düzenlemeleri ise genellikle doğrudan ve hızlı şekilde etkisini gösteriyor.

7 8
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? - Resim: 8
8 8
benzin motorin