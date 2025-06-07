7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından 7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi.
Vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerdeki fiyatları merak ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,90 TL
Motorin: 46,20 TL
LPG: 25,09 TL
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,75 TL
Motorin: 46,08 TL
LPG: 24,49 TL
📍 Ankara
Benzin: 47,58 TL
Motorin: 47,08 TL
LPG: 24,99 TL
📍 İzmir
Benzin: 47,91 TL
Motorin: 47,40 TL
LPG: 24,94 TL
Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, taşıma maliyeti, depolama giderleri ve bayi kâr marjı gibi nedenlerle şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle kıyı illerinde ve merkezi bölgelerde fiyatlar daha uygun olabiliyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ya da yükseliş, birkaç gün içinde yurtiçi pompa fiyatlarına yansıyabiliyor. Kur artışları ya da vergi düzenlemeleri ise genellikle doğrudan ve hızlı şekilde etkisini gösteriyor.