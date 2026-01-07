7 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseliş trendine giren altın piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Gram altın tarihi zirvesini zorlarken, yatırımcıların dikkati hafta boyunca açıklanacak kritik ABD verilerine odaklandı.
Gram altın, yeni işlem gününe 6.195 TL seviyesinden giriş yaptı. Küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin canlı kalmasıyla değer kazancını sürdüren altın piyasasında, yönü belirleyecek ana faktör olarak ABD'den gelecek ekonomik veriler öne çıkıyor. Piyasalar bu hafta açıklanacak kritik verileri beklemeye geçti.
TARİHİ ZİRVEYE ÇOK YAKLAŞTI
Aralık ayında 6.281 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, yeniden rekor tazelemeye hazırlanıyor. Son 24 saat içerisinde 6.227 TL seviyesini test eden fiyatlar, tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.
Hem iç hem de dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve ons altın değişimleri, ekonomi gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
7 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla piyasalardaki güncel satış rakamları şöyle sıralandı:
Gram altın satış fiyatı: 6.196,24 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.423,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.845,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.436,72 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.531,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.909,56 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.473,61 dolar