7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların doğrudan yansıdığı akaryakıt sektöründe, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan güncel pompa fiyatları ve piyasalardaki son durum belli oldu.
Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen hareketlilik, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve peş peşe gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Global piyasalarda yaşanan bu dalgalanmalar, istasyonlardaki fiyat tarifelerini doğrudan etkiliyor.
Ekonomik gelişmeler ve maliyet artışları nedeniyle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini kontrol edebilmek adına arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulama yapıyor. Araç sahipleri, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Güncel durumu takip eden sürücüler ayrıca “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” başlıklarını yakından izliyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 54.58 TL
LPG litre fiyatı: 29.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 52.97 TL
Motorin litre fiyatı: 54.38 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
Motorin litre fiyatı: 55.58 TL
LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.33 TL
Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
LPG litre fiyatı: 28.85 TL