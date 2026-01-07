7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların doğrudan yansıdığı akaryakıt sektöründe, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan güncel pompa fiyatları ve piyasalardaki son durum belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen hareketlilik, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve peş peşe gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Global piyasalarda yaşanan bu dalgalanmalar, istasyonlardaki fiyat tarifelerini doğrudan etkiliyor.

1 7
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 2

Ekonomik gelişmeler ve maliyet artışları nedeniyle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini kontrol edebilmek adına arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulama yapıyor. Araç sahipleri, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Güncel durumu takip eden sürücüler ayrıca “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” başlıklarını yakından izliyor.

2 7
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 54.58 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

4 7
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası  

Benzin litre fiyatı: 52.97 TL

Motorin litre fiyatı: 54.38 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

5 7
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 6

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 55.58 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

6 7
7 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? - Resim: 7

İzmir 

Benzin litre fiyatı: 54.33 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL

7 7
akaryakıt