Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,2320 liradan, avro 5,9520 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2320 liradan, avro 5,9520 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,2300 liradan alınan dolar, 5,2320 liradan satılıyor.



5,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9520 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2280 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9570 lira olmuştu.

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