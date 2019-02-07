banner1002
Büyük operasyon: Gözaltılar var
Büyük operasyon: Gözaltılar var
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
'ABD özür dilerse kabul etmeye hazırız'
'ABD özür dilerse kabul etmeye hazırız'
Madenleri devlet işletsin
Madenleri devlet işletsin

7 Şubat 2019 Perşembe dolar euro-avro ne kadar kaç para (Güncel dolar euro fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,2320 liradan, avro 5,9520 liradan güne başladı

7 Şubat 2019 Perşembe dolar euro-avro ne kadar kaç para (Güncel dolar euro fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2320 liradan, avro 5,9520 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2300 liradan alınan dolar, 5,2320 liradan satılıyor.

5,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9520 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2280 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9570 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar ne kadar #7 şubat 2019 perşembe dolar fiyatları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.