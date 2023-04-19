700 bin kamu işçisi için geri sayım başladı: O tarihten önce sonuca bağlanacak
2024-2025 döneminde uygulanacak toplu sözleşme kapsamında kamu işçisi- hükümet arası görüşmeler devam ederken Türk- İş Genel Başkanı Atalay’dan yeni bir açıklama geldi. Hükümetin reddedilen teklif üzerine yeni bir teklif ile geldiğini belirtenAtalay, görüşmelerin sonuca bağlanacahı tarihi bildirdi.
Ocak ayının 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan 6 aylık enflasyon verisi kapsamında maaş zammı alan memurlar ve emekliler, hükümetin refah payı atılımı neticesinde toplamda yüzde 30 oranında maaş farkını ceplerine koydu. Ek olarak asgari ücrete de sene başı itibari ile yüzde 54,66 oranında zam yapıldı ve yeni tutarı 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Tüm bu gelişmelerin ardından enflasyonun yükselmeye devam ediyor olması sebebi ile çalışanları güvence altına alabilmek amacı ile temmuz ayında asgari ücrete ara zammın yansıtılacağını belirten yetkililer, çalışanların yüzlerini güldürdü.
Asgari ücret tarafında yaşanan olumlu gelişmelerin ardından gözler kamu işçileri adına yürütülen toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda yeni döneme yönelik taban maaş ve maaş artışı taleplerini açıklayan Türk- İş’e hükümet yetkililerinden yanıt geldi. Gelen yanıtın kabul edilir bir tarafının olmadığını belirten Sendika Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ardından hükümet tarafından bir teklif daha geldi. Yeni teklifi açıklayan Atalay, görüşmelerin ne zaman sona ereceğine ilişkin de önemli ipuçları verdi.
HÜKÜMETTEN YENİ MAAŞ TEKLİFİ!
2024 yılının ilk 6 ayı için daha önce kamu işçilerine yüzde 30’luk zam ve 11 bin 500 TL’lik taban maaş teklifinde bulunan hükümet yetkilileri, Türk- İş’ten red yanıtı almıştı. Teklifin reddedilmiş olduğunu “Kabul edilir bir tarafı yok” ifadeleri ile açıklayan Ergün Atalay, yeni bir açıklamada daha bulundu. Hükümet yetkililerinin ikinci bir teklif ile geldiklerini ifade eden Atalay, yeni teklifte taban maaşın 12 bin TL, zam oranının ise yüzde 40 olduğunu belirtti.
GÖRÜŞMELER NE ZAMAN SONA ERECEK?
İlk 6 ay için yüzde 45’lik zam ve 15 bin TL’lik taban maaş beklentisi içerisinde olan işçi tarafının taleplerine karşılık verilip verilmeyeceği merak edilirken 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin 1 Mayıs tarihinden önce sonuca bağlanacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: superhaber.com