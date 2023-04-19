700 bin kamu işçisi için geri sayım başladı: O tarihten önce sonuca bağlanacak

Ocak ayının 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan 6 aylık enflasyon verisi kapsamında maaş zammı alan memurlar ve emekliler, hükümetin refah payı atılımı neticesinde toplamda yüzde 30 oranında maaş farkını ceplerine koydu. Ek olarak asgari ücrete de sene başı itibari ile yüzde 54,66 oranında zam yapıldı ve yeni tutarı 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Tüm bu gelişmelerin ardından enflasyonun yükselmeye devam ediyor olması sebebi ile çalışanları güvence altına alabilmek amacı ile temmuz ayında asgari ücrete ara zammın yansıtılacağını belirten yetkililer, çalışanların yüzlerini güldürdü.