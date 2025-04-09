700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri

7 Nisan itibarıyla bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. işte tüm ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 1

 Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası yeniden şekillenen oranlarla birlikte, 1 aylık vadede 700 bin TL'lik birikimi olan yatırımcıların elde edeceği kazanç da netleşti.

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 2

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, en yüksek getiriyi sağlayan kurumlar dikkat çekiyor.

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 3

En yüksek faiz oranı, yüzde 49 ile Fibabanka tarafından sunuldu. Bu oranla 700 bin TL’lik bir yatırım, 1 ay sonunda 25 bin 560 TL net kazanç sağlıyor.

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 4

QNB Finansbank ise yüzde 47,5 faiz oranıyla 24 bin 778 TL getiri sunarken,

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 5

Akbank, ING, ODEA ve ON Plus gibi bankalar yüzde 47 faizle 24 bin 517 TL kazanç sağlıyor.

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 6

DenizBank ve TEB yüzde 46 faiz oranı sunarak yatırımcısına yaklaşık 23 bin 996 TL net getiri verirken, 

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 7

Garanti BBVA ve Yapı Kredi yüzde 45,5 faizle 23 bin 735 TL’ye yakın kazanç sağlıyor.

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 8

Alternatif Bank, yüzde 45 faiz oranıyla 23 bin 474 TL kazandırırken; Enpara yüzde 40,5 faizle 21 bin 126 TL net getiri sağlıyor.

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 9

Listenin en altında ise yüzde 35,5 faiz oranı ile İş Bankası yer alıyor. 

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700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri - Resim: 10

Bu oranla 700 bin TL’lik yatırımın 1 aylık getirisi yaklaşık 18 bin 518 TL oluyor.

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banka faiz