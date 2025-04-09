700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri
7 Nisan itibarıyla bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. işte tüm ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası yeniden şekillenen oranlarla birlikte, 1 aylık vadede 700 bin TL'lik birikimi olan yatırımcıların elde edeceği kazanç da netleşti.
Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, en yüksek getiriyi sağlayan kurumlar dikkat çekiyor.
En yüksek faiz oranı, yüzde 49 ile Fibabanka tarafından sunuldu. Bu oranla 700 bin TL’lik bir yatırım, 1 ay sonunda 25 bin 560 TL net kazanç sağlıyor.
QNB Finansbank ise yüzde 47,5 faiz oranıyla 24 bin 778 TL getiri sunarken,
Akbank, ING, ODEA ve ON Plus gibi bankalar yüzde 47 faizle 24 bin 517 TL kazanç sağlıyor.
DenizBank ve TEB yüzde 46 faiz oranı sunarak yatırımcısına yaklaşık 23 bin 996 TL net getiri verirken,
Garanti BBVA ve Yapı Kredi yüzde 45,5 faizle 23 bin 735 TL’ye yakın kazanç sağlıyor.
Alternatif Bank, yüzde 45 faiz oranıyla 23 bin 474 TL kazandırırken; Enpara yüzde 40,5 faizle 21 bin 126 TL net getiri sağlıyor.
Listenin en altında ise yüzde 35,5 faiz oranı ile İş Bankası yer alıyor.
Bu oranla 700 bin TL’lik yatırımın 1 aylık getirisi yaklaşık 18 bin 518 TL oluyor.