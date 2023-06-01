700 bin tl ile alınabilecek sıfır araba önerileri

2023 yılında Volkswagen Golf, T-Cross, Taigo modellerinin manuel vitesli ve başlangıç seviyesindeki modelleri, yine Toyota Corolla Dream modelinin hem manuel hem de otomatik vitesli modelleri 700 bin TL ile satın alınabilmektedir.

700 bin TL harcayarak 2023 yılında en dolu Renault Megane, Skoda Scala, Hibrit ve Otomatik vitesli Fiat Egea modellerinden birisini de satın alabilirisiniz. 700 bin TL bütçe ile satın alabileceğiniz belli başlı 2023 model araçları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.