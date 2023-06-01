700 bin tl ile alınabilecek sıfır araba önerileri
2023 yılı sıfır araç piyasası yavaş yavaş netleşmeye başladı. Döviz/TL kurunun dalgalı olması sebebiyle, sıfır araç piyasalarında da problemler baş göstermişti. Peki 700 bin tl ile alınabilecek sıfır araba önerileri nelerdir?
2023 yılında Volkswagen Golf, T-Cross, Taigo modellerinin manuel vitesli ve başlangıç seviyesindeki modelleri, yine Toyota Corolla Dream modelinin hem manuel hem de otomatik vitesli modelleri 700 bin TL ile satın alınabilmektedir.
700 bin TL harcayarak 2023 yılında en dolu Renault Megane, Skoda Scala, Hibrit ve Otomatik vitesli Fiat Egea modellerinden birisini de satın alabilirisiniz. 700 bin TL bütçe ile satın alabileceğiniz belli başlı 2023 model araçları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
700 BİN TL İLE ALINABİLECEK SIFIR ARABA ÖNERİLERİ
• VolkswagenT-Cross Life 1.0 TSI 110 PS (Turbo Benzinli) 6 İleri Manuel: 702.700 TL
• Volkswagen Golf İmpression 1.0 TSI 110 PS (Turbo Benzinli) 6 İleri Manuel: 708.800 TL
• Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI 95 PS (Turbo Benzinli) 5 İleri Manuel: 756.600 TL
• Toyota Corolla 1.5L Dream Benzinli 123 PS 6 İleri Manuel: 721.250 TL
• Toyota Corolla 1.5L Dream Benzinli 123 PS Otomatik (Multidrive S): 747.750 TL
• Skoda Scala Comfort 1.0 TSI (Turbo Benzinli) 110 PS Otomatik 7 İleri DSG: 709.900 TL
• Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 HP (Turbo Benzinli) 7 İleri Otomatik (EDC): 761.000 TL
• Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 HP (Benzinli) 6 İleri Manuel: 766.000 TL
• Opel Crossland Essential 1.2L Benzin 130PS 6 İleri Otomatik: 729.000 TL