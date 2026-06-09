700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
erkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Haziran 2026 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları ve günlük faiz kazandıran hesaplarla müşterilerine cazip oranlar sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı. Yatırımcılar ise paralarının değerini korumak adına en yüksek getiri sunan kurumları yakından takip ediyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 700.000 TL’sini 32 gün vadeyle bankaya yatırması durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte en yüksek faiz oranı veren bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.959 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 725.959 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.407 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 725.407 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.407 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 725.407 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
8. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.302 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.302 TL
9. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.026 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.026 TL
10. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.750 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.750 TL
11. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.750 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.750 TL
12. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.474 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.474 TL
13. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.198 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.198 TL
14. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.922 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 722.922 TL
15. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.645 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 722.645 TL
16. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.093 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 722.093 TL
17. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.817 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 721.817 TL
18. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.988 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 720.988 TL
19. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.436 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 720.436 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır.
Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kazanma dinamiklerine, dijital veya şube kanalı tercihlerine göre anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.