700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Haziran 2026 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...