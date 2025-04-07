700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu!
Bankalar, 7 Nisan itibarıyla mevduat faiz oranlarını güncelledi. Merkez Bankası’nın politikalarının ardından faizlerde yeniden artış yaşanırken, 700 bin TL’nin 1 aylık vade sonunda getireceği kazanç da dikkat çekti. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?
Merkez Bankası’nın son dönemde izlediği para politikası doğrultusunda, bankalar 7 Nisan itibarıyla mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi.
Yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yukarı yönlü hareket etti. Bu artışla birlikte, özellikle yüksek tutarlı yatırımlar için aylık faiz getirileri de dikkat çeken seviyelere ulaştı.
7 Nisan itibariyle 700 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi banka banka şöyle:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 723.734,79 TL
Net Kazanç 23.734,79 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 724.778,08 TL
Net Kazanç 24.778,08 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 723.734,79 TL
Net Kazanç 23.734,79 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 723.995,62 TL
Net Kazanç 23.995,62 TL
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 723.995,62 TL
Net Kazanç 23.995,62 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 718.518,36 TL
Net Kazanç 18.518,36 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40,5
Vade Sonu Tutar 721.126,58 TL
Net Kazanç 21.126,58 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.560,55 TL
Net Kazanç 25.560,55 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 723.473,97 TL
Net Kazanç 23.473,97 TL