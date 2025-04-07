700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu!

Bankalar, 7 Nisan itibarıyla mevduat faiz oranlarını güncelledi. Merkez Bankası’nın politikalarının ardından faizlerde yeniden artış yaşanırken, 700 bin TL’nin 1 aylık vade sonunda getireceği kazanç da dikkat çekti. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 1

Merkez Bankası’nın son dönemde izlediği para politikası doğrultusunda, bankalar 7 Nisan itibarıyla mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. 

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 2

Yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yukarı yönlü hareket etti. Bu artışla birlikte, özellikle yüksek tutarlı yatırımlar için aylık faiz getirileri de dikkat çeken seviyelere ulaştı.

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 3

7 Nisan itibariyle 700 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi banka banka şöyle:

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 723.734,79 TL
Net Kazanç 23.734,79 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 724.778,08 TL
Net Kazanç 24.778,08 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 6

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 723.734,79 TL
Net Kazanç 23.734,79 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 8

ON Plus

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 723.995,62 TL
Net Kazanç 23.995,62 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 10

ODEA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 723.995,62 TL
Net Kazanç 23.995,62 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 718.518,36 TL
Net Kazanç 18.518,36 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 40,5
Vade Sonu Tutar 721.126,58 TL
Net Kazanç 21.126,58 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 14

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.560,55 TL
Net Kazanç 25.560,55 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 15

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517,26 TL
Net Kazanç 24.517,26 TL

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700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? Güncellenen oranlarla kazanç belli oldu! - Resim: 16

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 723.473,97 TL
Net Kazanç 23.473,97 TL

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