750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları

750 bin liranızı bankaya yatırdığınızda 32 günün sonunda hesabınızda ne kadar para göreceğinizi biliyor musunuz? Peki, paranızı yatırmadan önce en yüksek kâr payını ve hoş geldin faizini kimin verdiğini araştırdınız mı? İşte banka banka güncel faiz tablosu...

Simge Sarıyar
Türkiye’de artan faiz oranları, kısa vadeli mevduat hesaplarını yeniden cazip hale getirdi. Özellikle 32 gün vadeli mevduatlar, hem düşük risk hem de hızlı getiri arayan yatırımcıların ilk tercihi oluyor.

750.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcının elde edeceği kazanç, bankaya göre ciddi farklılık gösteriyor.

İşte 750 bin TL için 32 gün vadeli mevduatta banka banka kazanç tablosu:

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 22.005,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.005,48 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 19.900,92 TL
Vade Sonu Tutar: 769.900,92 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 21.335,18 TL
Vade Sonu Tutar: 771.335,18 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.523,42 TL
Vade Sonu Tutar: 770.523,42 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.816,10 TL
Vade Sonu Tutar: 771.816,10 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 768.186,48 TL

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.523,42 TL
Vade Sonu Tutar: 770.523,42 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 21.015,31 TL
Vade Sonu Tutar: 771.015,31 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,30 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,30 TL

