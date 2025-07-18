750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka

Mevduat faizi ile kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar dikkat! 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ve bankaların sunduğu güncel oranlar açıklandı. En yüksek getiriyi hangi banka veriyor?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 1

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı öncesi, yatırımcılar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Beklenti, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yönünde.

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 2

BANKALARDA FAİZ YARIŞI SÜRÜYOR

Politika faizinin şu an için yüzde 46 seviyesinde olduğu piyasada bazı bankalar hâlâ yüzde 50’nin üzerinde faiz sunuyor. 750 bin TL ile 1 ay vadeli mevduat açtıranlar için bankaların sunduğu net kazançlar belli oldu.

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 3

EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Mevcut oranlara göre en yüksek getiriyi sağlayan banka HSBC oldu. İşte 18 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların güncel faiz oranları ve 750 bin TL için 1 aylık net kazançları:

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 4

HSBC

Faiz oranı: %50
Vade sonu tutar: 777.123 TL
Net kazanç: 27.123 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %49,5
Vade sonu tutar: 776.852 TL
Net kazanç: 26.852 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 6

TEB

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 776.581 TL
Net kazanç: 26.581 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 7

ING

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 776.581 TL
Net kazanç: 26.581 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz oranı: %48,25
Vade sonu tutar: 776.174 TL
Net kazanç: 26.174 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 9

AKBANK

Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 775.767 TL
Net kazanç: 25.767 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 775.767 TL
Net kazanç: 25.767 TL

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750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka - Resim: 11

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 771.427 TL
Net kazanç: 21.427 TL

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