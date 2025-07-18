750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka

BANKALARDA FAİZ YARIŞI SÜRÜYOR



Politika faizinin şu an için yüzde 46 seviyesinde olduğu piyasada bazı bankalar hâlâ yüzde 50’nin üzerinde faiz sunuyor. 750 bin TL ile 1 ay vadeli mevduat açtıranlar için bankaların sunduğu net kazançlar belli oldu.