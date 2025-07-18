750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranı veren banka
Mevduat faizi ile kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar dikkat! 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ve bankaların sunduğu güncel oranlar açıklandı. En yüksek getiriyi hangi banka veriyor?
MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR
Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı öncesi, yatırımcılar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Beklenti, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yönünde.
BANKALARDA FAİZ YARIŞI SÜRÜYOR
Politika faizinin şu an için yüzde 46 seviyesinde olduğu piyasada bazı bankalar hâlâ yüzde 50’nin üzerinde faiz sunuyor. 750 bin TL ile 1 ay vadeli mevduat açtıranlar için bankaların sunduğu net kazançlar belli oldu.
EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Mevcut oranlara göre en yüksek getiriyi sağlayan banka HSBC oldu. İşte 18 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların güncel faiz oranları ve 750 bin TL için 1 aylık net kazançları:
HSBC
Faiz oranı: %50
Vade sonu tutar: 777.123 TL
Net kazanç: 27.123 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %49,5
Vade sonu tutar: 776.852 TL
Net kazanç: 26.852 TL
TEB
Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 776.581 TL
Net kazanç: 26.581 TL
ING
Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 776.581 TL
Net kazanç: 26.581 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %48,25
Vade sonu tutar: 776.174 TL
Net kazanç: 26.174 TL
AKBANK
Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 775.767 TL
Net kazanç: 25.767 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 775.767 TL
Net kazanç: 25.767 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 771.427 TL
Net kazanç: 21.427 TL