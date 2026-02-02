750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Şubat ayı itibarıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Elinde nakit parası olan vatandaşlar için bankalar kesenin ağzını açarken, 750.000 TL'lik birikimin 32 günlük net getirisi belli oldu. İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 1

Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar, mevduat toplamak için rekabeti kızıştırdı.

1 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 2

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 45 seviyelerine kadar dayandı.

2 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 3

Vatandaşlar, enflasyon karşısında paralarının değerini korumak için en yüksek faizi veren bankayı araştırırken, 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç tabloları da netleşti.

3 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 4

İşte 750.000 TL için bankaların sunduğu faiz oranları ve 32 gün sonundaki net kazanç tablosu:

4 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 5

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 18.186,48 TL
Vade sonu tutar: 768.186,48 TL

5 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 6

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

6 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 7

Odea
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 20.251,38 TL
Vade sonu tutar: 770.251,38 TL

7 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 8

Fibabanka
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.680,87 TL
Vade sonu tutar: 773.680,87 TL

8 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 9

TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.680,87 TL
Vade sonu tutar: 773.680,87 TL

9 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 10

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 21.786,40 TL
Vade sonu tutar: 771.786,40 TL

10 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 11

QNB
Faiz oranı: %42,75
Aylık getiri: 21.335,18 TL
Vade sonu tutar: 771.335,18 TL

11 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 12

HSBC
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 23.401,39 TL
Vade sonu tutar: 773.401,39 TL

12 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 13

getirfinans (günlük vadeli)
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 20.655,66 TL
Vade sonu tutar: 770.655,66 TL

13 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 14

ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 20.307,19 TL
Vade sonu tutar: 770.307,19 TL

14 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 15

QNB (e-vadeli)
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL

15 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 16

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,04
Aylık getiri: 21.720,33 TL
Vade sonu tutar: 771.720,33 TL

16 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 17

DenizBank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL

17 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 18

Akbank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL

18 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 19

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

19 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 20

Ziraat Dinamik (standart)
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

20 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 21

Enpara.com
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

21 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 22

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

22 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 23

İş Bankası
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

23 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 24

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.326,03 TL
Vade sonu tutar: 773.326,03 TL

24 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 25

Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

25 26
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 26

Şekerbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

26 26
mevduat faiz