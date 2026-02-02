750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Şubat ayı itibarıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Elinde nakit parası olan vatandaşlar için bankalar kesenin ağzını açarken, 750.000 TL'lik birikimin 32 günlük net getirisi belli oldu. İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar, mevduat toplamak için rekabeti kızıştırdı.
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 45 seviyelerine kadar dayandı.
Vatandaşlar, enflasyon karşısında paralarının değerini korumak için en yüksek faizi veren bankayı araştırırken, 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç tabloları da netleşti.
İşte 750.000 TL için bankaların sunduğu faiz oranları ve 32 gün sonundaki net kazanç tablosu:
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 18.186,48 TL
Vade sonu tutar: 768.186,48 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL
Odea
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 20.251,38 TL
Vade sonu tutar: 770.251,38 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.680,87 TL
Vade sonu tutar: 773.680,87 TL
TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.680,87 TL
Vade sonu tutar: 773.680,87 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 21.786,40 TL
Vade sonu tutar: 771.786,40 TL
QNB
Faiz oranı: %42,75
Aylık getiri: 21.335,18 TL
Vade sonu tutar: 771.335,18 TL
HSBC
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 23.401,39 TL
Vade sonu tutar: 773.401,39 TL
getirfinans (günlük vadeli)
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 20.655,66 TL
Vade sonu tutar: 770.655,66 TL
ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 20.307,19 TL
Vade sonu tutar: 770.307,19 TL
QNB (e-vadeli)
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,04
Aylık getiri: 21.720,33 TL
Vade sonu tutar: 771.720,33 TL
DenizBank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL
Akbank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Dinamik (standart)
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.326,03 TL
Vade sonu tutar: 773.326,03 TL
Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL