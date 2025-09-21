750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı
750 bin TL’sini vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların faiz oranları ve getirileri açıklandı. İşte 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi...
Vatandaşlar birikimlerini en karlı şekilde değerlendirmek için bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını araştırıyor. 750.000 TL için 32 gün vadeli hesaplamada bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar belli oldu.
İşte 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi...
ALTERNATİF BANK – VOV HESAP
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK – ON PLUS
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.950,21 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950,21 TL
FİBABANKA – KİRAZ HESAP
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 23.832,92 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832,92 TL
CEPTETEB – MARİFETLİ HESAP
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL
ODEA – OKSİJEN HESAP
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 20.952,85 TL
Vade Sonu Tutar: 770.952,85 TL
GETİRFİNANS – GÜNLÜK VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.154,44 TL
Vade Sonu Tutar: 772.154,44 TL
HSBC – MODERN HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.815,77 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL
YAPI KREDİ – SINIRSIZ HESAP TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
AKBANK – SERBEST PLUS HESAP
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
QNB – E-VADELİ MEVDUAT HESABI
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 21.584,71 TL
Vade Sonu Tutar: 771.584,71 TL
DENİZBANK – E-MEVDUAT
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
GARANTİ BBVA – E-VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
GETİRFİNANS – VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.837,92 TL
Vade Sonu Tutar: 770.837,92 TL
ZİRAAT BANKASI – VADELİ TL MEVDUAT HESABI
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
İŞ BANKASI – VADELİ TL HESABI
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054,79 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL