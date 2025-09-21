750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı

750 bin TL’sini vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların faiz oranları ve getirileri açıklandı. İşte 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 1

Vatandaşlar birikimlerini en karlı şekilde değerlendirmek için bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını araştırıyor. 750.000 TL için 32 gün vadeli hesaplamada bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar belli oldu.

İşte 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi...

1 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 2

ALTERNATİF BANK – VOV HESAP

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL

2 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 3

ON DİJİTAL BANKACILIK – ON PLUS

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.950,21 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950,21 TL

3 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 4

FİBABANKA – KİRAZ HESAP

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 23.832,92 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832,92 TL

4 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 5

CEPTETEB – MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL

5 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 6

ODEA – OKSİJEN HESAP

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 20.952,85 TL
Vade Sonu Tutar: 770.952,85 TL

6 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 7

GETİRFİNANS – GÜNLÜK VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.154,44 TL
Vade Sonu Tutar: 772.154,44 TL

7 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 8

HSBC – MODERN HESAP

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.815,77 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL

8 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 9

YAPI KREDİ – SINIRSIZ HESAP TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

9 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 10

AKBANK – SERBEST PLUS HESAP

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

10 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 11

QNB – E-VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 21.584,71 TL
Vade Sonu Tutar: 771.584,71 TL

11 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 12

DENİZBANK – E-MEVDUAT

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

12 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 13

GARANTİ BBVA – E-VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

13 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 14

GETİRFİNANS – VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.837,92 TL
Vade Sonu Tutar: 770.837,92 TL

14 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 15

ZİRAAT BANKASI – VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

15 16
750 bin TL’niz varsa dikkat! 32 günde en çok kazandıran banka şaşırttı - Resim: 16

İŞ BANKASI – VADELİ TL HESABI

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054,79 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL

16 16
mevduat faiz